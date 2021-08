Denderen the Blues door tegen geslagen Arsenal?

De openingswedstrijden kunnen niet verder uit elkaar liggen. Arsenal trapte de Premier League op gang, maar verloor met 2-0 bij promovendus Brentford. Chelsea vierde in eigen huis het nieuwe seizoen met een 3-0 overwinning tegen Crystal Palace.

Arsenal

Het was een pijnlijke vrijdagavond voor de Gunners. Het debuut van Sambi Lokonga had de ex-Anderlecht speler zich waarschijnlijk anders voorgesteld. Toch maakte hij heel wat indruk bij de supporters ondanks de nederlaag. Lacazette en Aubameyang waren er niet bij, en zouden ook tegen Chelsea niet beschikbaar zijn.

Het wordt zaak dat ze zich herpakken bij Arsenal. De huidige ploeg werd door Petit, ex-Arsenal, hard omschreven als “Desillusie na desillusie”. De ploeg kan zich optrekken dat het vorig seizoen tweemaal won van Chelsea in de Premier League. In totaal won het al 79 keer van Chelsea, maar wat koop je met resultaten uit het verleden? Helaas voor Arteta: niets.

Chelsea

Het grootste nieuws deze week was de officiële komst van Lukaku. Hij is helemaal klaar om meteen te spelen tegen Arsenal. “Als de coach me nodig heeft, kan ik spelen" gaf hij aan in zijn openingsinterview. Maar ook zonder Lukaku ging het vlot bij de Blues dit weekend. Op eigen veld wonnen ze met 3-0 cijfers van Crystal Palace. Jeugdproduct Chalobah debuteerde in de Premier League, hield de nul én scoorde. Van een droomdebuut gesproken!

De ambities liggen hoog dit seizoen. Na de Champions League vorig seizoen willen ze maar al te graag de Premier League winnen. Hun eerste ‘echte’ horde is stadsrivaal Arsenal. Ze moeten het wel zonder Kanté, Ziyech en Pulisic doen. Die trainden niet mee deze week, en lijken dus onbeschikbaar. Chilwell en James zijn wel terug bij de kern.

Spelverloop

Met een volledig ander gevoel komen deze ploegen dus naar de Londense derby. Het is trouwens nog geen maand geleden dat ze oog in oog met elkaar stonden. Op 1 augustus won Chelsea met 2-1 een oefenduel tegen Arsenal. Kai Havertz opende toen vroeg de score. Na rust maakte Xhaka gelijk, maar drie minuten later zorgde Abraham voor de 1-2.

Tammy Abraham zal er niet bij zijn, want die verhuisde eerder deze week naar AS Roma. Toch is de kans groot dat Chelsea naar 6/6 gaat in het Emirates Stadium. Een vertwijfeld Arsenal zag er bleekjes uit bij Brentford, en lijkt niet klaar voor Chelsea. Chelsea won eerder deze maand de UEFA Supercup en blaakt van vertrouwen. Met Lukaku er bij lijkt er geen ontkomen aan voor Arsenal.

Een paar interessante weddenschappen?

Denk jij ook dat Chelsea voor een tweede maal deze maand weet te winnen tegen Arsenal? Een overwinning van the Blues levert je dat 1,83 keer je inzet op bij betFIRST!

Onze Rode duivel Romelu Lukaku staat te popelen voor zijn rentree in de Premier League! Een doelpunt tegen Arsenal van Big Rom levert je 2,20 keer je inzet op bij betFIRST.