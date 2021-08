Eerste interview Romelu Lukaku als Chelsea-speler: "Als coach me nodig heeft, kan ik spelen"

Romelu Lukaku is een man met een missie. Bijna tien jaar nadat het bij zijn eerste avontuur niet wilde lukken bij Chelsea, is Big Rom klaar om orde op zaken te stellen.

Chelsea deelde maandag op de officiële kanalen een eerste interview met Romelu Lukaku. Zo polste de Londense club hoe Romelu Lukaku het voorbije decennium veranderd is. "Ik voel me completer. Ik heb geprobeerd om alle aspecten van een aanvaller onder de knie te krijgen. Ik wil er altijd zijn, zowel voor mijn ploegmaats als voor de coach. Ik wil ervoor zorgen dat ze zich comfortabel voelen", aldus Lukaku. "Ook wanneer het even minder gaat tijdens een wedstrijd, kunnen ze op me rekenen."

Na twee seizoenen Serie A in de benen keert de 28-jarige Belg weer terug naar de Premier League, de competitie die hij als zijn binnenzak kent. "De competitie in Serie A is tactisch en technisch van een hoger niveau, maar in Engeland draait alles om intensiteit. Na acht jaar weet ik wat er zal komen, dus dat zou geen probleem mogen vormen. In het verleden scoorde ik hier aardig wat doelpunten, maar dat is het verleden."

"Of ik unfinished business heb bij Chelsea? Ik praat niet graag over mijn persoonlijke ambities, maar ik kan zeggen dat ze dicht aanleunen bij de ambities van de club. Chelsea wilt blijven winnen en blijven groeien als club. En daar wil ik de club bij gaan helpen. Ik ben klaar om me te bewijzen. Als de coach me nodig heeft, kan ik spelen", besluit Lukaku.