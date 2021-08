'Een van de beste spitsen van 1B' maakte zondagavond het verschil in Waasland-Beveren-Deinze

"Dylan De Belder is nog steeds een van de beste spitsen in 1B", liet Deinze-coach Wim De Decker zich zondagavond voor Waasland-Beveren-Deinze ontvallen. Het moet de 29-jarige aanvaller vleugels hebben gegeven, want De Belder scoorde na vier minuten en was een constante dreiging.

Dylan De Belder (29) kwam veelal vanaf de linkerflank. Na vier minuten dook de ex-speler van onder meer Lierse, Cercle Brugge en... Waasland-Beveren toch eens centraal op en het was al raak. De Belder reageerde sneller dan de Beverse defensie om de 0-1 eenvoudig in doel te leggen.

Na een scherpe counter bood De Belder de 0-2 op een dienblaadje aan, Lennart Mertens nam het cadeau maar wat graag aan. In de slotfase had De Belder altijd een strafschop moeten krijgen na een overtreding van doelman Jackers. Niet veel later was De Belder met een geplaatste bal nog erg dicht bij de kers op de taart. In de slotfase werd de moegestreden De Belder onder een striemend fluitconcert naar de kant gehaald.

Interesse Union

Dat Dylan De Belder nog voor Deinze voetbalt, mogen we gerust verrassend noemen. In het tussenseizoen hengelde Union naar zijn diensten, maar De Belder koos voor het ambitieuze Deinzese project en verlengde zijn contract tot medio 2024. Met 52 doelpunten in 104 1B-duels is de voormalige belofteninternational een garantie op doelpunten. Vorig jaar vond De Belder zeven keer de weg naar doel, geraakt hij dit seizoen opnieuw in de dubbele cijfers?