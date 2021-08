Officieel: Tim Cahill stapt mee in het bestuur van KAS Eupen

Een stunt van KAS Eupen: Tim Cahill, 108-voudig international voor Australië en Everton-legende, treedt toe tot het bestuur van de club.

De voormalige spits maakte in het verleden vooral het mooie weer bij Everton en is topschutter aller tijden voor het nationale elftal van Australië. Daarnaast was hij tussen 2006 en 2018 altijd een smaakmaker op verschillende WK’s.

Ondertussen heeft hij zijn voetbalschoenen al een tijdje aan de haak gehangen. Tegenwoordig is hij aan de slag als sportdirecteur van de Aspire Zone Foundation. Maar nu mag hij zich dus ook bestuurslid van de Panda’s noemen.

Hij is alleszins trots op zijn nieuw project: “Ik heb voor het seizoen tijd bij de club doorgebracht en heb ze vorig seizoen vanop afstand bestudeerd. Ik zie een enorm potentieel. Ik kijk ernaar uit om de identiteit van de club verder te ontwikkelen en bij te dragen aan haar toekomstige groei en ontwikkeling.

Bij het bestuur van KAS Eupen zijn ze dan ook in de wolken met de komst van Cahill: “Tim brengt ons niet alleen zijn immense ervaring op het veld, maar ook zijn deskundigheid en internationale netwerk. In zijn rol als sportdirecteur van de Aspire Zone Foundation draagt hij ook bij tot een nog intensievere samenwerking tussen onze moedermaatschappij en onze club”, aldus Andreas Bleicher.