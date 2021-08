Marc Schneider (Waasland-Beveren) na thuisnederlaag tegen Deinze: "Alle teams zijn gelijkwaardig in deze reeks"

Waasland-Beveren kon zondag geen vervolg breien aan de zege op speeldag 1. Deinze toonde zich op de Freethiel sluwer, slimmer én efficiënter. Oranje-zwart stapte van het kletsnatte veld met een terechte 0-2 overwinning.

Marc Schneider, de T1 van Waasland-Beveren, kon de teleurstelling nauwelijks verbergen na afloop. "Voor de rust was onze prestatie nog OK, maar de tweede helft was teleurstellend langs onze kant. Het grootste probleem? Ons balbezit leverde niets op en onze stilstaande fases waren niet goed genoeg. Tegelijkertijd was Deinze erg sterk in de omschakeling, maar dat wisten we op voorhand", aldus de Zwitser.

Deinze kon in de tweede helft naar hartenlust counteren en liet na het mes nog wat dieper in de Beverse wonde te duwen. Na de felbevochten overwinning in Lommel tuimelde Waasland-Beveren zondag van haar wolk. "We raakten de balans in het elftal kwijt doordat we met onze middenvelders te hoog stonden. Ach, we steken er als ploeg zeker niet bovenuit. In deze competitie zijn alle teams gelijkwaardig", besluit Schneider. Dat blijkt ook uit de rangschikking, waar na twee speeldagen geen enkel team over het maximum van de punten beschikt. Liefst vier ploegen staan aan kop met vier op zes.