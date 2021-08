Kompany wordt vereeuwigd, samen met twee andere clubiconen, voor stadion van City: "Wat als ik hem ontmoet had toen ik nog een beest was?"

Vincent Kompany wordt vereeuwigd in Manchester. City zal zaterdag een standbeeld onthullen voor zijn stadion waarbij de voormalige kapitein van de Engelse topclub zal te zien zijn met twee andere clubiconen: Sergio Agüero en David Silva. De grondleggers van het huidige succes, zeg maar...

Kompany gaf in een interview georganiseerd door City zelf meer tekst en uitleg over zijn verleden bij de club. Maar ook kon hij zijn bewondering voor één man niet onder stoelen of banken steken. Pep Guardiola, de man die City een nieuw elan gaf. “Wat als ik met hem had kunnen werken toen ik 18 was? Toen ik nog an animal was – een beest? Er zat zo’n groot gat in mijn voetbalkennis tot ik hem heb ontmoet", zegt Kompany in HLN.

"Het is moeilijk te beschrijven. Het draait niet om zijn filosofie. Eerder om het spelen met ruimtes en de gevolgen van je acties op het veld. Pep heeft me die honger gegeven om trainer te worden. Niet omdat ik wil zijn als hij. Niemand kan hem evenaren – hij is uniek. Ik wilde er vooral voor zorgen dat jonge spelers dat kennisgat niet meer ervaren. Dat ze alle middelen hebben om beter te worden.”