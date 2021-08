Vanderhaeghe moet terug naar de tekentafel: "Veel te weinig maturiteit gezien"

Seraing klopte afgelopen weekend Cercle Brugge. Yves Vanderhaeghe maakte zich tijdens de wedstrijd bijzonder druk, maar zag zijn ploeg steeds verder wegzakken.

Vanderhaeghe zag dat zijn team niet veel meer verdiende. "Ik heb mijn team heel veel moeilijke periodes zien doormaken deze wedstrijd. Het was zeker niet onze beste wedstrijd. We hebben de wedstrijd eigenlijk compleet weggegeven aan Seraing. We stonden aan de rust 0-1 voor en dat was al redelijk gelukkig, na die eerste 10 minuten hebben we al het goeie weggegooid", zei hij bij Sporza.



Het was te slap, ondanks dat er vooraf besproken was dat Seraing een fysiek stevige ploeg is. "We hadden er nochtans op gehamerd om niet te veel risico te nemen, maar dat doe je dan toch en dan weet je dat je dat cash moet betalen. Ik heb veel te weinig maturiteit gezien van mijn team. We hebben ons laten doen vandaag."