'Bestuur Antwerp hakt knoop door over Radja Nainggolan na dronken rit'

Een dronken rit én een te hoge snelheid, met een intrekking van het rijbewijs tot gevolg: Radja Nainggolan heeft niet meteen zijn beste start gemaakt bij Antwerp. De club heeft nu de knoop doorgehakt.

Radja Nainggolan is nauwelijks een week terug in Antwerpen en moet al met de taxi van en naar de training op de Bosuil.

De 33-jarige Antwerpenaar is twee weken zijn rijbewijs kwijt nadat hij betrapt werd op rijden onder invloed afgelopen weekend.

Geen sanctie

Volgens Het Laatste Nieuws heeft het bestuur van de club ondertussen beslist om geen sportieve sanctie op te leggen aan de middenvelder.

De focus ligt op de wedstrijd tegen Omonia Nicosia op donderdag, klinkt het. The Great Old veroordeelt de actie, maar gaat niet over tot een straf.