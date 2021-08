Vandaag medische testen: AA Gent betaalt nog geen miljoen voor nieuwe spits

Hij moet indruk gemaakt hebben in het Europese duel tegen de Buffalo's, want AA Gent haalt zijn nieuwe spits bij Riga FS. De 28-jarige Serviër Darko Lemajic wordt vandaag waarschijnlijk nog officieel aangekondigd.

De grote targetspits scoorde in de derde voorronde van de Conference League tegen Gent. Nadat Thomas Hendry onhaalbaar bleek, werd de blik richting Lemajic gericht in de Gentse bestuurskamers.

Hein Vanhaezebrouck zou volgens HLN vooral aangedrongen hebben op zijn komst. De nieuwe aanvaller - die enkel in Servië en Letland voetbalde - zou iets minder dan een miljoen gaan kosten. Volgens Transfermarkt lag zijn marktwaarde op 275.000 euro. Momenteel is hij al in de Ghelamco Arena en vandaag legt hij er medische testen af.