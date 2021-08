Radja Nainggolan reageert via Twitter cynisch op kritiek na misstap: "Het was zelfs niet in de Nationalestraat"

Het is duidelijk: Radja Nainggolan is terug in België. Hij liet na amper een week zijn eerste stoot noteren nadat hij onder invloed en aan een te hoge snelheid door de politie betrapt werd. Nu reageert Il Ninja via Twitter op kritiek.

Zaterdag werd zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken nadat hij onder invloed en aan een veel te hoge snelheid betrapt werd. De gebeurtenissen zouden plaatsgevonden hebben in de Nationalestraat, maar deze informatie klopt echter niet. Volgens Het Nieuwsblad gebeurde dit aan de Scheldekaaien. Radja Nainggolan maakt dat nu ook duidelijk Een supporter uitte op Twitter zijn ongenoegen over het gedrag van de Antwerp-speler. Hijzelf kon het niet laten om daar cynisch op te reageren: “Het was zelfs niet in de Nationalestraat zoals iedereen beweert.” Beste @OfficialRadja, drink een pintje, zet een stapke, rook een sigaretje ... omwille van al die zaken houden we van je. ❤



Maar 100 per uur rijden in de Nationalestraat? Neen, dat kan niet. Meer zelfs: dat is gewoon crimineel. #Nainggolan — wjindemans (@wjindemans) August 22, 2021