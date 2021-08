📷 Addertje onder het gras bij prachtshirts van Venezia: club moet van Italiaanse voetbalbond spelen zonder logo

Venezia is de absolute stijlicoon in het voetbal. Het brengt al jaren unieke shirts op de markt en ook dit seizoen vlogen de exemplaren vlot over de toonbanken. In een mum van tijd waren ze uitverkocht, maar in hun eerste wedstrijd zorgde het shirt wel voor problemen.

De Italiaanse promovendus kwam zondag in actie op het veld van Napoli. Daan Heymans en co verloren met 2-0. De spelers pronkten in hun gegeerde shirts, weliswaar zonder clublogo. Want volgens de (strenge) regelementen van de Serie A mogen Italiaanse voetbalploegen maar één clublogo op het shirt voorzien. Daarbij wordt het woord Venezia ter hoogte van de borst ook meegerekend. De club zal dus moeten zoeken naar een oplossing en spelen voorlopig zonder logo. Italiaanse bureaucratie in optima forma: Venezia speelt voorlopig zonder clublogo omdat er volgens de Serie A-reglementen maar één logo op een shirt mag staan en het VENEZIA op de borst door de competitie óók als logo wordt gezien.



Wat een onzin.#NapoliVenezia pic.twitter.com/amZLKnJb32 — Wesley Victor Mak 🇮🇹 (@WesleyVictorMak) August 22, 2021