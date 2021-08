Belg bij Feyenoord wil niets weten van een uitleenbeurt

Francesco Antonucci is actief bij Feyenoord maar er werd gesuggereerd dat er een nieuwe uitleenbeurt zou komen. Onze landgenoot reageert hier direct op.

Francesco Antonucci, een voormalige jeugdspeler van Anderlecht die via Ajax, AS Monaco en een uitleenbeurt aan FC Volendam bij Feyenoord belandde. Daar leek hij na een nieuwe uitleenbeurt aan Volendam zijn kans te zullen krijgen, maar dat zit er nu toch niet in. Arne Slot, coach van de Rotterdammers, kwam volgens Voetbal International zopas immers tot de conclusie dat de 22-jarige middenvelder best opnieuw kan worden verhuurd.

Antonucci wil helemaal niet vertrekken bij Feyenoord. Hij reageerde dan ook op de geruchten over een eventueel vertrek. "Ik weet niks van een eventuele verhuur, of waar die berichten ook vandaan komen, voor hoever ik weet ben ik ook na 1 september (transferdeadline) nog bij Feyenoord", reageert onze landgenoot immers tegenover Volendam Inside.