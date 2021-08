Grote twijfels bij vervanger Yaremchuk: 'Niet iedereen is overtuigd, eigenlijk maar derde keuze van Buffalo's'

Darko Lemajic wordt de nieuwe spits van AA Gent. De Serviër wordt echter niet met veel triomf binnengehaald bij de Buffalo's.

Volgens Het Laatste nieuws is Lemajic eigenlijk maar derde keus. De Buffalo’s hadden eerst Thomas Henry willen hebben en plan B was Kalifa Coulibaly. Lemajic is dus plan C.

En over de komst de Serviër lijkt niet iedereen bij AA Gent even tevreden. Hein Vanhaezebrouck zou echter wel doorgeduwd hebben voor deze transfer.

Ook bij de supporters is de vreugde niet echt groot voor de vervanger van Yaremchuk. Al moet hij wellicht eerst het voordeel van de twijfel krijgen...