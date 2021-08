Harry Kane maakt einde aan speculaties: "Ik blijf bij Tottenham"

Enkele weken geleden leek een vertrek van Harry Kane (26) nog onvermijdelijk, nadat hij weigerde te trainen. Daniel Levy, de eigenaar van Tottenham, zou immers zijn woord niet gehouden hebben en zo een transfer naar Manchester City in de weg staan.

Gaandeweg leek een transfer naar Manchester City steeds verder weg en afgelopen weekend viel hij zelfs in voor Tottenham tegen de Wolves.

Via zijn sociale media maakte Kane woensdag bekend dat hij komend seizoen de kleuren van de Spurs zal verdedigen. "De steunbetuigingen die ik de afgelopen weken kreeg, waren fantastisch. Net als het onthaal van de fans afgelopen zondag. Ik blijf deze zomer bij Tottenham en zal 100% gefocust zijn om het team aan successen te helpen", aldus Kane.

Harry Kane ligt nog tot medio 2024 onder contract bij Tottenham. In 337 officiële duels voor Spurs was Kane goed voor 221 doelpunten en 47 assists.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1