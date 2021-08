🎥 Limburger blijft het goed doen in Japan: winnende treffer tegen leider

In januari trok Jordy Croux naar Japan. Bij Avispa Fukuoka had de Limburger een aanpassingsperiode nodig, maar de laatste weken draait de motor van Croux op volle toeren.

Twee weken geleden werd Croux met een doelpunt in blessuretijd matchwinnaar tegen Cerezo Osaka, woensdag tegen leider Kawasaki Frontale deed Croux dat kunsstukje nog een keer over.

Iets voorbij het uur verschalkte hij de Kawasaki-doelman met deze fraaie trap. Het zou het enige doelpunt van de wedstrijd blijken te zijn.

Nog in Japan won Vissel Kobe, onder meer via een doelpunt van Andres Inieste, met 1-3 op het veld van hekkensluiter Oita Trinita. Thomas Vermaelen kwam niet in actie.