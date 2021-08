Maak kennis met de nieuwste toptransfer van Atletico Madrid: Matheus Cunha

Vandaag raakte bekend dat Matheus Cunha vertrekt bij Herta BSC en een nieuw avontuur aangaat bij Atletico Madrid. Voor 30 miljoen euro haalden zij de 22-jarige spits binnen.

Amper 22 jaar oud is Matheus Cunha, maar toch wist hij in de Bundesliga zodanig te overtuigen dat Atletico Madrid hem deze zomer voor 30 miljoen weg ging plukken bij Herta. Zijn prestaties deze zomer op de Olympische Spelen zullen daar ook zeker en vast bij gehopen hebben. Met Brazilië won de spits een gouden medaille. Waar komt deze Braziliaanse sensatie zo plots vandaan?

In de zomer van 2017 haalde het Zwitserse Sion Matheus Cunha naar Europa. Daar wist hij zich als jonge gast een weg te banen naar het eerste elftal en viel hij met tien doelpunten en acht assists in zijn eerste seizoen meteen op. RB Leipzig scoutte de jonge Braziliaan en haalde hem voor 15 miljoen euro naar Duitsland. Bij Leipzig liep het echter niet allemaal van een leien dakje. Er werd gezegd dat er veel te veel betaald was voor hem. Op twee seizoenen tijd wist hij ook slechts negen keer de weg naar doel te vinden. Toch wou Herta in de wintertransferperiode van 2020 een gokje wagen met Cunha. Ze kochtten hem voor 18 miljoen euro, maar daar zouden ze geen spijt van hebben gekregen.

Photonews

Technisch zeer vaardig

Dat Cunha een speler is die het moet hebben van zijn techniek liet hij al eens zien bij Leipzig. In april 2019 maakte hij een doelpunt dat zelfs genomineerd werd voor de Puskas Award. De Braziliaanse spits pakte tegen Bayer Leverkusen uit met een knappe zidane-beweging gevolgd door een heerlijk lobje over de doelman. Dat was de eerste keer dat heel de wereld kennis maakte met Matheus Cunha.

Remember the name Matheus Cunha 🇧🇷 pic.twitter.com/oR3l35la7u — Selecao Fans Of Nepal 🇧🇷🇳🇵 (@BrazilNepal) July 12, 2021

Sinds zijn transfer naar Berlijn evolueerde Cunha tot een betere en een completere spits. Zijn schietnauwkeurigheid steeg van 43,8% in zijn laatste seizoen bij Leipzig naar 54,5% in Berlijn. Ook stond hij afgelopen seizoen op de vijfde plaats van de Bundesliga op vlak van key passes en op de tweede plaats van meeste spelers gedribbeld. Ook al is Cunha zeer technisch, hij kan ook wel zijn mannetje staan. Met zijn lengte van 1m80 is hij niet de kleinste. Atletico Madrid kan een typisch Braziliaanse speler verwachten met veel techniek, maar Cunha is ook meer dan dat.

Hij staat er ook om bekend om steeds zijn truitje nat te willen maken. Het is niet ongewoon dat hij terugzakt naar het middenveld om ballen te recupereren, zelfs als zijn ploeg op voorsprong staat. Dat maakt hem ook een zeer lastige aanvaller om op te verdedigen, want hij staat zeer vaak op het veld waar je hem niet verwacht. Op dat vlak valt hij een beetje te vergelijken met Roberto Firminho. Wat zeker is, is dat Atletico Madrid zijn 30 miljoen goed gespendeerd heeft aan Matheus Cunha. Hij is amper 22 jaar oud, heeft overschot aan talent en zal meteen een basisplaats willen opeisen binnen het elftal van Diego Simeone.