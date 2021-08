Officieel: Einde verhaal voor Milad Mohammadi bij AA Gent

De Iraniër arriveerde in de zomer van 2019 transfervrij vanuit Akhmat Grozny in de Ghelamco Arena. Twee seizoenen later is zijn verhaal bij AA Gent geschreven.

AA Gent laat weten dat het contract (medio 2022) van Milad Mohammadi in onderling overleg werd ontbonden.

Vorig seizoen was de 27-jarige linksachter een vaste waarde bij de Buffalo's. Mede door de komst van Christopher Operi kwam de 37-voudige international niet meer voor in de plannen van Hein Vanhaezebrouck.

© photonews

In twee seizoenen droeg Mohammadi 65 keer het shirt van AA Gent, waarin hij goed was voor twee doelpunten en zeven assists.

Thank you Milad for your hard work and your big smile every day 🇮🇷 All the best for the future! ✨ #kaagent KAA Gent (@KAAGent) August 25, 2021