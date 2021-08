Slecht nieuws over Doku en ook nog altijd wachten op Mertens: "Hij moet forfait geven voor de interlandperiode"

Volgens zijn trainer zal Jérémy Doku niet beschikbaar zijn voor de volgende interlands van de Rode Duivels. Zo is bevestigd waar al een paar dagen voor gevreesd werd. Ook op Dries Mertens zal de bondscoach in september zeker nog geen beroep kunnen doen.

Het verdict is gevallen voor Jérémy Doku, die in de wedstrijd tegen Nantes een blessure aan de hamstring opliep. Die weerhoudt hem er van de volgende twee wedstrijden met Stade Renners af te werken. Ook aantreden voor de Rode Duivels zit er begin september niet in.

"We zullen zien binnen 10-15 dagen"

Bruno Genesio heeft dat woensdagochtend op een persconferentie bevestigd. "Hij moet forfait geven voor de wedstrijd tegen Rosenborg donderdag en de ontmoeting met Angers volgend weekend. Hij moet ook forfait geven voor de interlandperiode", aldus de T1 van Rennes.

Hoe lang moet de Rode Duivel dan langs de kant blijven? Dat weet Genesio nog niet, al kijkt hij wel met 'optimisme' aan tegen een snelle terugkeer. "We zullen zien binnen 10-15 dagen. Ik denk wel dat het snel in de goede richting zal evolueren."

© photonews

Met Doku is er dus een potentiële titularis die niet zal kunnen spelen in de wedstrijden tegen Estland (02/09), Tsjechië (05/09) en Wit-Rusland (08/09). Datzelfde geldt ook voor Dries Mertens, een Rode Duivel met wie Doku al eens in balans lag op het voorbije EK. Bij HLN hebben ze via Napoli-watchers vernomen dat de verwachting is dat Mertens pas eind september weer fit zal zijn.