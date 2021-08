Technisch directeur PSG haalt uit naar Real: "Ze willen dat we 'nee' zeggen om hem volgend seizoen gratis te halen" en "'t Is trouwens illegaal"

't Is intussen dé transfersoap van de zomer geworden: Kylian Mbappé die PSG wil verlaten. De Parijse topclub veegde deze week al een bod van 160 miljoen euro van Real Madrid van tafel. Technisch directeur Leonardo heeft daar trouwens vragen bij.

"Kylian wil weg, dat is wel duidelijk", zegt de Braziliaanse TD van PSG bij RMC. "Als hij naar Real Madrid wil gaan, dan houden we hem niet tegen. Maar als het gebeurt, dan gebeurt het wel op ónze voorwaarden."

En dan is 160 miljoen niet genoeg. "Dat is nog minder dan wij in 2017 voor hem hebben betaald. Het lijkt een strategie van Real. Ze willen dat wij openlijk 'nee' zeggen, zodat zij vervolgens kunnen doen alsof ze er alles aan hebben gedaan, om hem volgend jaar transfervrij binnen te halen. Terwijl Kylian altijd heeft beloofd niet gratis te vertrekken. Ze gedragen zich al twee jaar zo, het keert telkens terug. Het is in dit geval bovendien illegaal, want ze benaderen de speler ook rechtstreeks."

Topaanbieding gedaan

PSG wou Mbappé trouwens heel graag zelf houden. "We zijn niet van plan verder in gesprek te gaan met Real, want het is bijna 31 augustus en we willen Kylian houden. We hebben hem twee aanbiedingen gedaan. Twee maanden geleden, dat was een aanbieding die past bij de topspelers in onze selectie. En zeer recent nog, dat was een aanbieding die daar zelfs boven zit. We willen aan hem bewijzen dat hij een belangrijke speler is. Hij staat echt in het hart van ons project, maar hij staat er niet bóven."