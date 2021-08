Manchester City moet het opnemen tegen Arsenal zonder Kevin De Bruyne

“Hij is aan de beterhand, maar helemaal fit is hij nog niet”, verklaarde City-trainer Pep Guardiola. De 30-jarige middenvelder is nog niet hersteld van de enkelblessure die hij op het EK opliep.

De Bruyne zal er ook niet bij zijn in de komende drie wedstrijden van de Rode Duivels. Bondscoach Roberto Martinez heeft hem namelijk niet opgeroepen om zijn revalidatie bij Manchester City niet in het gedrang te brengen.

PEP 💬 He is getting better but still is not fit. [De Bruyne]