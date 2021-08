Clement keek hele avond naar de concurrenten: "Ik heb gesupporterd voor de rest, dat gebeurt niet zo vaak"

Met al die sterren die straks op bezoek komen, zou je nog vergeten dat er zondag Gent-Club Brugge op het programma staat. Philippe Clement keek met belangstelling naar de match van de Buffalo's.

"Gent speelde gisteren sterk. We kennen hun kwaliteiten. Ze zijn groeiende ten opzichte van vorig seizoen. Zij gaan zeker meestrijden om PO1", zei hij op zijn persconferentie. “Ik ben blij dat de Belgische ploegen door zijn, het is wel jammer voor Anderlecht. Op die manier werken we allemaal samen aan die coëfficiënt. Ik heb gesupporterd voor de rest, dat gebeurt niet dikwijls."

Intussen kan Clement binnenkort weer rekenen op Wesley Moraes, maar die transfer wou hij nog niet bevestigen. “Er kan vanalles. We zullen zien wat wel en niet kan. Ik kan mij niet uitspreken zolang er niets getekend is.”