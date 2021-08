Mannaert belooft 'sterkste kern in tien jaar': "Overwinteren in CL blijft het doel"

Het belooft een ferme laatste spurt van Club Brugge te worden naar de transfer deadline. Vincent Mannaert beloofde "de sterkste kern in de laatste tien jaar" te zullen samenstellen. Alles om een goed figuur te slaan in de 'Groep des doods'.

Intussen kent iedereen de tegenstanders wel en we overdrijven niet als we zeggen dat het 'geen kattepis' is. Maar Club begint er enorm ambitieus aan en Mannaert wil de komende dagen de transfers van Kamal Sowah en Wesley Moraes afwerken. Maar mogelijk volgt er dan nog wel iets.

“Dít is het moment om boven onszelf uit te stijgen. Voor de ogen van de hele wereld. Oké, we hebben de omstandigheden niet mee, maar dan moet je jezelf zien te overtreffen. Zoals Club in de jaren 70 heeft gedaan. We gaan dan ook nog steeds vol voor die overwintering in de Champions League", aldus Mannaert bij HLN.