Na een nieuwe naam, nog andere toekomstplannen voor stadion van KRC Genk

Racing Genk heeft grootse plannen met het stadion dat ondertussen ook al een nieuwe naam gekregen heeft.

Racing Genk doopte het stadion om tot de Cegeka Arena. Maar er zijn nog veel meer plannen voor de komende jaren.

Alles is echter nog lang niet beslist, maar er komen wel stevige veranderingen. "Dat kan een grondige renovatie worden, maar de kans bestaat ook dat we een volledig nieuw stadion zullen bouwen op deze site”, zegt voorzitter Peter Croonen aan HLN.

Hopeloos is de huidige situatie alvast niet. “Daarover worden op dit moment de laatste details uitgeklaard met de stad Genk. De structuur stelt ons ook in staat om er rond te gaan werken. Het is niet dat het stadion volledig afgebroken moet worden."