No Ronaldo, no party: Juventus op eigen veld zowaar onderuit tegen promovendus en dreigt competitiestart te missen

Geen Cristiano Ronaldo meer bij Juventus en voorlopig ook geen overwinning. Juve ging onderuit in de thuiswedstrijd tegen Empoli. Met een 1 op 6 is de oogst van de eerste twee competitiematchen voor de Oude Dame ronduit teleurstellend. De komende weken moeten er punten gepakt worden.

Het was de eerste wedstrijd van Juventus in het post-Cristiano Ronaldo tijdperk. De Portugees was op de openingsspeeldag in de Serie A nog ingevallen. Toen won Juventus ook niet: het werd 2-2 uit bij Udinese. Met Ronaldo die teruggekeerd is naar Manchester United, moeten andere spelers opstaan.

Aanvoerder Mancuso is held van Empoli

Dat gebeurde onvoldoende tegen Empoli, dat vorig seizoen kampioen speelde in 1B. Na twintig minuten werd het zelfs 0-1. De thuisdefensie had geen antwoord op de rush van Bandinelli, die aflegde voor Bajrami. Diens schot week af in de loop van Mancuso en de aanvoerder maakte de stoutste dromen van Empoli waar.

In de volgende zeventig minuten zocht Juventus wel naar de opening, maar het was niet bij machtte om de verdediging van Empoli te ontwrichten. Een onverhoopte stunt dus voor de promovendus: wat een manier om de eerste drie punten van het seizoen te pakken! Juventus daarentegen weet geen van zijn eerste twee matchen gewonnen en heeft nog veel werk voor de boeg.