Wie anders dan Lewandowski is weer de grote held: Bayern gaat dankzij topspits ook volledig los tegen Boyata & co

Zolang Bayern Robert Lewandowski vooraan heeft staan, moet het zich geen zorgen maken. Het puntenverlies van op de openingsspeeldag is niets meer dan een verre herinnering. In de beker ging Bayern onlangs met 12 goals al helemaal los, het ging daar in de competitie mee verder.

Hertha Berlijn maakte de verplaatsing naar München. Dedryck Boyata stond bij de bezoekers in de basis, maar het is maar de vraag of dat als verdediger een plezier is wanneer de machine genaamd Bayern München op volle toerental draait. En vooral als ene Robert Lewandowski in zijn dagje is.

Alweer een record in zicht

Het was Thomas Müller die het feestje al na vijf minuten op gang bracht. Ruim tien minuten voor het einde van de eerste helft besloot Lewandowski mee te doen. Het was al de dertiende wedstrijd op rij waarin hij de weg naar doel vond in de Bundesliga. Het record van Gerd Müller (16 competitiematchen op rij gescoord voor Bayern) komt stilaan in zicht.

Musiala stelde de overwinning van Bayern al veilig kort na de pauze. Hoopten Boyata en zijn ploegmaats dat het daarbij bleef, dan waren ze eraan voor de moeite. Lewandowski deed er nog twee treffers bij, zijn 300ste en 301ste doelpunt in het shirt van Bayern.