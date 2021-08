'Leicester City krijgt aanbieding binnen voor Rode Duivel en zal komende uren beslissen'

De zomermercato is nog niet helemaal ten einde en er zitten nog wel wat deals in de pijplijn, ook voor een Rode Duivel.

Want verschillende bronnen melden dat Torino een bod heeft neergelegd bij Leicester City om Dennis Praet over te nemen. De Italiaanse club zou van Praet een toptarget hebben gemaakt deze mercato. De clubleiding van Leicester City zal de komende uren bekendmaken of ze het bod aanvaarden.

De Italiaanse competitie is geen onbekend terrein voor Dennis Praet. De middenvelder ging in 2016 van Anderlecht naar Sampdoria en speelde daar 3 seizoenen voor hij naar Leicester City trok voor 19 miljoen euro.

Vorig seizoen was Praet lang out met een hamstringblessure en daarna zat hij lange tijd zonder speelminuten bij de selectie. Met Youri Thielemans staat er een andere Rode Duivel en ex-Anderlechtspeler wel elke week in de basis bij Leicester.