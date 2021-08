Neuer nieuwe recordhouder in Bundesliga, Lewandowski maakt hattrick tegen Hertha

Bayern München had geen kind aan Hertha BSC zaterdagmiddag De Rekordmeister stuurde Hertha met recordcijfers opnieuw richting de Duitse hoofdstad.

Een hoofdrol was weggelegd voor Robert Lewandowski. De Pool was goed voor een hattrick tegen Hertha. Ook Müller en Musiala kwamen op het scorebord.

Toch zal deze wedstrijd om een andere reden de geschiedenisboeken ingaan. Bayern-doelman Manuel Neuer hield namelijk voor de 205e keer zijn netten schoon in de Bundesliga, dat is één keer meer dan huidig CEO Oliver Kahn.

Neuer verzamelde die clean sheets als doelman bij Bayern München maar speelde daarvoor ook nog bij Schalke 04 (nu in 2. Bundesliga). In totaal had hij 441 wedstrijden nodig om het clean-sheet record van Kahn te verbreken.