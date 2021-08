Youri Mulder: "City is blij dat Cristiano Ronaldo niet komt"

Christiano Ronaldo trekt naar Manchester United. Youri Mulder heeft er alvast zijn mening over.

Christiano Ronaldo kiest dan toch voor Manchester United en niet voor Manchester City zoals eerst aangenomen werd.

Volgens Youri Mulder zijn ze bij City eigenlijk blij dat Ronaldo niet komt. En dat zal zeker het geval zijn voor Guardiola.

"Hij is wel een trainer die de boel voorin wil afjagen en druk wil zetten. We weten wel dat Ronaldo dat in ieder geval niet meer doet: hij wandelt", zegt Mulder bij Rondo.