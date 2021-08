'Lyon en... Real Madrid azen op voormalige sterkhouder van Anderlecht'

Chancel Mbemba was enkele seizoenen geleden één van de sterkhouders in de defensie van RSC Anderlecht. Na een mislukte passage in de Premier League wordt de Congolees aan een absolute grootmacht gelinkt.

RSC Anderlecht ontving in 2013 nog dertien miljoen euro van Newcastle United voor Chancel Mbemba. De Congolees kon echter nooit indruk maken bij de Magpies. Ondertussen voetbalt hij in Portugal én is hij één van de sterkhouders van FC Porto. En dat zorgt voor interesse. Foot Mercato weet dat Olympique Lyonnais en… Real Madrid navraag hebben gedaan naar Mbemba. De 28-jarige verdediger haalt zijn neus op voor een Frans avontuur. Bij Porto speelt hij immers in de Champions League. Bank van Bernabeu? En dan is er nog de (vreemde) interesse van Real Madrid. Het lijkt onvoorstelbaar dat Mbemba een basisplaats zal kunnen afdwingen bij De Koninklijke. Al is een plaatsje op de bank van het Estadio Santiago Bernabeu ook al héél mooi gewerkt.