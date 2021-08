'Rode Duivel krijgt héél lucratieve aanbieding uit Qatar, maar beslist om toch in Europa te blijven'

Adnan Januzaj gaat zijn contract bij Real Sociedad uitdienen. De Rode Duivel had een héél lucratieve aanbieding in de schuif liggen, maar kiest ervoor om in Spanje te blijven.

Nochtans is Adnan Januzaj helemaal geen basisspeler bij Real Sociedad. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht is volgens zijn coach niet in staat om een constante in zijn spel te leggen. Volgens de Spaanse kranten had Januzaj enkele aanbiedingen uit het Midden-Oosten - vooral enkele Qatarese clubs waren concreet - op zak, maar de flankaanvaller wees die af. Vrije transfer? Het contract van Januzaj loopt aan het einde van het seizoen af. Zonder verlenging kan hij vanaf januari elders zijn krabbel zetten.