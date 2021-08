Gaat Standard met Eupen-middenvelder aan de haal? Eerste bod van tafel geveegd, Anderlecht volgt situatie

Stef Peeters is een van de exponenten van het uitstekende seizoensbegin van Eupen. De Limburger maakt op transfer deadline day mogelijk nog een mooie overgang.

Op de laatste dag van de mercato wil Standard toeslagen. De Rouches zoeken nog versterking in de achterhoede, Nkounkou is nog steeds een piste, maar hebben ook hun oog laten vallen op Stef Peeters (29), de Eupen-middenvelder met de goede traptechniek.

La Dernière Heure laat weten dat Standard al een officieel bod heeft binnengebracht bij Eupen, dat door de Panda's van tafel werd geveegd. Het valt af te wachten of Standard de financiële mogelijkheden heeft om tegemoet te komen aan de eisen van Eupen. Maar het is geen geheim dat Mbaye Leye onder de indruk is van de creativiteit van Peeters. Ook op stilstaande fases kan hij met zijn traptechniek een enorme troef zijn voor de Rouches.

Stef Peeters, die in 2020 voor 700 000 euro overkwam van Cercle Brugge, ligt nog tot medio 2023 onder contract Am Kehrweg.

Volgens Het Belang van Limburg blijft Anderlecht ook de situatie van Peeters in het oog houden. Paars-wit toonde eerder in deze mercato al interesse en heeft Peeters nog niet geschrapt van de lijst.