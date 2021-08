OFFICIEEL: Ilombe Mboyo realiseert op zijn 34ste toptransfer

Ilombe Mboyo trekt de deur op Stayen na een half jaar alweer achter zich dicht. De 34-jarige spits ondertekende een contract bij AA Gent, één van zijn vele ex-clubs.

Ilombe Mboyo vertrok in januari 2021 voor 300 000 euro van KV Kortrijk naar STVV. Bij de Kanaries was Mboyo dit seizoen in zes wedstrijd voor een doelpunt en een assist.

Met zijn fysieke kracht en balvastheid kan hij in sommige wedstrijden een wapen zijn bij de Buffalo's. AA Gent heeft 500 000 euro veil om de tweevoudige international weg te plukken bij STVV. Mboyo ondertekende in de Ghelamco Arena een contract voor twee seizoenen.