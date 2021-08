Nieuw forfait bij de Rode Duivels: Thorgan Hazard verlaat basiskamp

Thorgan heeft al een tijdje last van de enkel, meer bepaald het spronggewricht. De medische staf bij de Rode Duivels onderzocht hem de voorbije dagen en kwam tot de conclusie dat het beter is om zijn revalidatie verder te zetten in Dortmund. Hij zou geen van de drie wedstrijden kunnen spelen hebben.

UPDATE: @HazardThorgan8 is not fit and left the group this morning. He will continue his recovery at his club.