Officieel: jongere broer van Leander Dendoncker gaat in Schotland op jacht naar speelminuten

De 20-jarige centrale verdediger doorliep de jeugdreeksen bij Club Brugge en maakte vorig jaar de overstap naar de Premier League. Bij Brighton kwam hij enkel uit voor de U23, maar nu mag hij het een jaar op huurbasis bij St. Johnstone proberen.

De Schotse club omschrijft de Belgische jeugdinternational als een snelle en fysiek sterke verdediger. Lars Dendoncker is alvast blij met deze nieuwe opportuniteit: “Dit is een fantastische kans voor mij. Ik wil hier mooie tijden beleven.”

đŸ†•đŸ””âšȘ | We are delighted to announce the season-long loan signing of Lars Dendoncker from Brighton!



Welcome, Lars 🙌#SJFC