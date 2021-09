'23-voudig Marokkaans international op proef bij Beerschot'

Beerschot haalde met Caicedo en Lemos nog twee aanwinsten aan boord op deadline day, maar mogelijk is er nog een versterking op komst.

HLN weet immers dat Youssef Aït Bennasser (25) op proef is bij de Mannekens. Aït Bennasser is een centrale middenvelder, die 23 caps voor Marokko op de teller heeft.

Aït Bennasser is transfervrij nadat zijn aflopend contract bij AS Monaco niet verlengd werd. Bij de Monegasken kwam de Marokkaan nauwelijks aan spelen toe. Hij werd de voorbije seizoenen uitgeleend aan Saint-Etienne en Bordeaux. In 91 duels in de Ligue 1 scoorde Aït Bennasser drie keer.