Voormalige Ajaxvedette smeekt om meer speeltijd bij Manchester United

Donny van de Beek wou deze zomer een uitleenbeurt om meer minuten te maken. Nu dat hij toch bij Manchester United gebleven is smeekt hij om meer speeltijd.

Donny van de Beek speelde vorig seizoen een teleurstellend seizoen bij Manchester United. Zijn eerste seizoen in de Premier League bestond slechts uit 511 minuten. Het leek er dan ook op dat Manchester United de 24-jarige Nederlander ging uitlenen, maar niets bleek minder waar te zijn. The Red Devils weigerden alle aanbiedingen voor van de Beek, die nu zelf zegt dat hij een akkoord gesloten heeft met Manchester United om meer speeltijd te krijgen.

"Er was veel interesse uit Italië, Duitsland en Engeland, dus dat zag er goed uit. Maar je hebt medewerking van de club nodig, en het leek erop dat ze dat zouden doen, maar uiteindelijk deden ze dat niet", vertelde Guido Albers aan Voetbal International. "Dat hij vaker zou spelen is hem al eerder beloofd, maar nu hebben we duidelijke afspraken gemaakt met de club. We hebben er dus alle vertrouwen in dat het nu ook echt gaat gebeuren", voegde de makelaar van van de Beek er nog aan toe. Voorlopig zat hij enkel op de bank en daar zou dus nu verandering in moeten komen.