Louis Verstraete begint aan derde periode bij Waasland-Beveren: "Geen probleem om in 1B te spelen"

Louis Verstraete verhuisde op transfer deadline day van Antwerp naar Waasland-Beveren. De 22-jarige middenvelder tekende een contract voor drie seizoenen op de Freethiel. "Stabiliteit en speelminuten, dat heb ik gemist."

De concurrentie bij Antwerp werd er op zijn zachtst gezegd niet minder op, waardoor Louis Verstraete bij Waasland-Beveren opnieuw op zoek gaat naar speelgelegenheid. "Telkens er onzekerheid was over mijn speelkansen, kon ik bij Waasland-Beveren terecht. Hier haalde ik mijn hoogste niveau", vertelt Verstraete aan HLN.

Louis Verstraete tekende een contract voor drie seizoenen op de Freethiel. "Onder het nieuwe bewind deelt de club zulke lange voorstellen zelden uit, dus dit is een enorme blijk van vertrouwen. Vandaar dat ik het geen probleem vond om in 1B te voetballen."

Al moge het duidelijk zijn, het is niet de bedoeling om rustig mee te draaien in 1B. "Hier is echt kwaliteit aanwezig. We willen zo snel mogelijk naar 1A, ik geloof in deze ploeg", besluit Louis Verstraete.