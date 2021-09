Brys kreeg broodnodige aanvallende versterking: "Al mag je uiteraard niet verwachten dat alles vanaf dag één op wieltjes zal lopen"

OH Leuven heeft zich in de laatste week van de transfermercato nog serieus geroerd. In totaal kwamen 12 nieuwe spelers naar Den Dreef en daar is trainer Marc Brys maar al te blij om.

Brys wachtte immers op versterkingen. OHL staat pas 17de met vier punten. “Ik ben tevreden met de inhaalbeweging die er is gebeurd”, zegt Marc Brys op de clubwebsite. “Uiteindelijk haalden we twaalf nieuwe jongens. Die versterking was ook broodnodig nadat we afscheid hadden genomen van een pak spelers. Nu is het aan ons. Al mag je uiteraard niet verwachten dat alles vanaf dag één op wieltjes zal lopen. We missen de komende dagen trouwens zes spelers met interlandverplichtingen.”

Hij moet ook al die jongens nog klaarstomen en voorbereiden op zijn systeem. “Het spreekt voor zich dat het niet ideaal is om die nieuwe spelers nu nog in te passen. Zoiets doe je in principe in de voorbereiding op een nieuw seizoen. Maar ik snap ook wel dat transfers niet op bestelling komen en in het begin van de mercato swingden de prijzen de pan uit. Heel terecht dat OH Leuven daar niet aan meegedaan heeft. Soms moet je wachten tot de prijs van een speler zakt, al mis je daardoor ook wel eens een target.”

In de laatste uren van de zomermercato kwamen er met Kaba en Kuharevych nog twee spitsen bij. Zij moeten, samen met Rezaei, het vertrek opvangen van topschutter Henry. “Kuharevych is een grote, sterke kerel die voetballend uit de voeten kan. Een groot talent, die ook nog eens heel goede fysieke testen aflegde. Kaba toonde zich heel erg gretig op de ochtendtraining. Hij heeft een andere speelstijl dan Henry. Ik zie in hem meer een kaatsende spits met een goed kopspel. Kaba zal waarschijnlijk geen 21 goals maken, maar zal zich dan weer meer in het spel betrekken dan Henry.”