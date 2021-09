Kanu over zijn periode bij Anderlecht: "Ik gaf alles uit, vooral tijdens het feesten"

Rubenilson dos Santos da Rocha - kortweg Kanu - heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij Rupel Boom. De ex-speler van onder meer Anderlecht en Cercle kwam in GvA nog even terug op zijn periode bij paars-wit: "Besnik Hasi wou me terughalen."

Kanu was bij Anderlecht niet meteen een modelprof. "Ik voel me fitter dan tien jaar geleden, omdat ik gedisciplineerder leef. Ik kom uit een arme familie. Toen Anderlecht mij een voorstel deed, kreeg ik plots veel geld in handen. Wat er binnenkwam, gaf ik ook uit. Vooral tijdens het feesten. Ik rustte te weinig uit. Had ik destijds iemand naast me gehad die me beter begeleidde, dan had ik het verder geschopt dan nu", vertelt hij in de krant.

Er weren veel geruchten na zijn vertrek dat hij eens zou terugkeer. "Al stond ik er één keer heel dichtbij, toen Besnik Hasi coach was. Hij belde mij op om me te overtuigen, maar uiteindelijk waren er te veel struikelblokken. Herman Van Holsbeeck wilde me slechts een contract voor twee jaar geven, en ook Terek Grozny hoopte van de 3 miljoen euro die het voor mij had betaald zo veel mogelijk te recupereren. Jammer, al zijn Besnik en ik mekaar alsnog tegengekomen toen hij mij van Kortrijk naar Al-Raed haalde.”