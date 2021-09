Timothy Castagne laat zware blessure achter zich en rondt 90 minuten af bij Duivels: "Geen schrik"

Voor Timothy Castagne was het eindelijk weer een volle match bij de Rode Duivels na zijn blessure op het EK.

Timothy Castagne was maar wat blij dat hij na zijn zware blessure aan de oogkas die hij op het EK opliep een volledige match kon spelen bij de Rode Duivels.

Tijdens de wedstrijd heeft hij er alvast geen last meer van. "Ik heb geen schrik om voluit te gaan", zei Castagne achteraf. "Eenmaal de match bezig is, ben ik er geen seconde meer mee bezig.”

Toch is de blessure enorm blijven hangen bij de Rode Duivel. “Ik moet wel toegeven dat het een zware klap was. Ik was zeer ontgoocheld. Het is niet zo dat ik voor het einde van mijn carrière gevreesd heb, ik ben een positivo, maar het was wel ernstig."