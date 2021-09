Middenvelder Charleroi scoort belangrijk doelpunt voor Iran in WK-voorronde

Iran is goed begonnen aan haar WK-voorronde. Het land pakte namelijk 6 op 6 door onder meer dinsdagavond te winnen van Irak. Het werd 0-3 en het laatste doelpunt kwam op naam van Ali Gholizadeh.

In de eerste kwalificatiematch kon Iran met 1-0 winnen tegen Syrië en dinsdagavond moest Iran voorbij Irak als ze het maximum van de punten wilden behouden. De wedstrijd kon niet beter beginnen voor Iran, want Jahanbakhsh, die ook tegen Syrië de weg naar het doel vond, opende al vroeg de score.

In de tweede helft kon Iran de score verder uitdiepen via Mehdi Taremi en Charleroi-middenvelder Ali Gholizadeh. Beiranvand, de doelman van Antwerp die dit seizoen wordt uitgeleend aan het Portugese Boavista, stond in doel bij Iran en heeft dus een nieuwe clean sheet beet.