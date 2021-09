Dan toch groen licht: Antwerp-supporters mogen richting Griekenland reizen voor eerstvolgende Europese verplaatsing

Bij de eerstvolgende Europese verplaatsing kan Antwerp dan toch op de steun van zijn supporters rekenen. Stilaan is de aanwezigheid van uitsupporters weer mogelijk, ook in Europees verband. Al legt de UEFA daarvoor de verantwoordelijkheid bij de lokale autoriteiten.

Antwerp speelt donderdag 16 september zijn volgende Europa League-wedstrijd, uit bij Olympiacos. Onder de huidige regels in Griekenland leken uitsupporters die wedstrijd toch niet te kunnen bijwonen. Er is nu echter witte rook, laat Antwerp via zijn officiële website weten.

"Na intense onderhandelingen van de club met Olympiacos en de lokale overheden werd gisterenavond laat beslist dat er toch uitsupporters worden toegelaten voor onze uitwedstrijd in de UEL volgende week donderdag", heeft Antwerp goed nieuws voor zijn aanhang. "Vak 26 en 27 in het Karaiskakis Stadium stadion zullen worden opgesteld voor onze supporters, wat een totaal maakt van 1250 tickets."

Vaccinatiebewijs

Vanaf 18 jaar is het wel vereist om een geldig vaccinatiebewijs voor te leggen om toegang te krijgen tot het stadion. Antwerp wijst er ook nog op dat bij elke Europese uitwedstrijd de situatie anders kan zijn. "Gezien de nog steeds veranderende omstandigheden zal elke Europese trip een aparte aanpak vereisen. Overleg hierover is lopende met de verschillende clubs en overheden, communicatie volgt zodra er een beslissing is."