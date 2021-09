Ugbo legt zijn keuze voor Genk uit: "Ik ben nog niet in mijn goeie jaren om nu al een Champions League te winnen"

Kwestie van je debuut niet te missen voor je nieuwe club: meteen de winnende treffer maken tegen Anderlecht. Iké Ugbo is met grote verwachtingen naar Genk afgezakt. Bij de Limburgers denkt hij op zijn plaats te zitten op dit moment van zijn carrière.

Ugbo kwam over van Chelsea en tekende meteen voor vier seizoenen. Genk moet hem helpen naar een niveau te komen waarbij hij wel speeltijd kan verdienen bij een topclub. "Zeer zeker om de spelers die ze hier in het verleden hebben ontwikkeld. Als je ziet waar die nu allemaal staan", klinkt het in S/V Magazine. "Als je jong bent, besteed je daar geen aandacht aan, anders was ik veel vroeger gekomen. Op het einde van vorig seizoen sprak ik met de club en ze hadden een duidelijk plan met mij."

Ugbo had na zijn 16 goals bij Cercle wel genoeg keuzes. "Er was belangstelling van andere teams, maar ik voelde dat ik hier zou kunnen krijgen wat ik op dit moment in mijn carrière nodig heb. Mij ging het om het plan. Ik ben nog niet in mijn goeie jaren om nu al een Champions League te winnen, of een voorname rol elders. Dit is een volgende stap omhoog. "

"Vroeger keek ik naar reeksen, als ik een team uitkoos. Nu denk ik er anders over. Ik moet slimmer zijn in de keuzes van mijn teams. De jongere Ugbo zou misschien wél voor Marseille hebben gekozen: topclub, Zuid-Frankrijk, dicht bij de familie, voetballen tegen Messi,... Maar de Ugbo van vandaag denkt dat dat misschien een foute keuze zou zijn geweest. Niet wat ik nu op dit moment nodig heb. Ik wilde ook Europees spelen en ken het voetbal hier. Na Cercle leek dat de goeie stap."