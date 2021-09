Mogen we met z'n allen hopen? "Eden Hazard is op elk niveau terug!"

De bondscoach heeft er weer goeie hoop in: we gaan de beste Eden Hazard weer te zien krijgen. Daar zagen we trouwens al een glimps van tegen Tsjechië. En uiteindelijk liet Roberto Martinez hem ook opdraven tegen Wit-Rusland.

Hazard reisde mee naar Kazan en mocht in de tweede helft zijn opwachting maken. "Het feit dat Eden mee naar hier wílde komen, dat hij zo ver wou reizen, wetende dat hij geen negentig minuten kon spelen, toont dat Eden op elk niveau terug is", zei Martinez na de match. "Ook tegen Wit-Rusland wilde hij onze aanvoerder en leider zijn. Dat bewijst dat hij er mentaal klaar voor is." Die lijn moet de volgende maanden bij Real Madrid doorgetrokken worden. "Hij is gelukkig en heeft geen pijn meer. Hij geniet weer op het veld", zag Martinez de voorbije tien dagen. "Eden is klaar om een grote impact te hebben de komende weken en maanden. Tegen Tsjechië zag ik de beste Eden sinds november 2019."