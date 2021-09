Stef Peeters belandde niet bij Standard, maar blijft in Eupen: "Ik zat niet tot middernacht te wachten"

Geen transfer voor Stef Peeters tijdens de zomermercato. Nochtans was de interesse van Standard meer dan concreet.

De deal tussen KAS Eupen en Standard over Stef Peeters sprong af. “Omdat Standard een bod heeft gedaan dat afgewezen is wegens ontoereikend, en dat vervolgens niet wou of kon verhogen”, legt Peeters zelf uit aan Sport/Voetbalmagazine.

Geen ramp voor Peeters die zich volop blijven focussen is op Eupen. “Het was een ernstig voorstel, ik schatte de kans op een transfer op 50 procent, maar de laatste dagen van de mercato voelde ik al dat het niet in orde zou komen. Het is niet zo dat ik tot middernacht zat te wachten tot het toch rond geraakte.”

Welk bedrag Eupen precies wou, zegt Peeters niet. “Standard bood 750.000 euro, terwijl Eupen me voor 700.000 bij Cercle had weggehaald. Wat Eupen vroeg voor mij, vonden ze te hoog.”