Feyenoord laat speler om wel een opvallende reden uit de selectie tegen Maccabi Haifa

Feyenoord laat de Iraanse voetballer, Alireza Jahanbakhsh, voor wel een bijzondere reden uit hun selectie.

Alireza Jahanbakhsh kwam deze zomer over van Brighton en is opgenomen in de Europese selectie van Feyenoord maar zal niet spelen tegen Maccabi Haifa. De Iraanse international kan mogelijks niet meer opgeroepen worden voor de Iraanse nationale ploeg indien hij tegen een Israëlische ploeg speelt. Feyenoord kwam met het volgende persbericht naar buiten:

Feyenoord heeft besloten de aanvaller niet op te nemen in de wedstrijdselectie voor het uitduel met Maccabi Haifa. De club wil zo voorkomen dat de Iraniër in de toekomst mogelijk niet meer uit kan komen voor de nationale ploeg, iets wat een gevolg kan zijn voor sporters uit Iran die uit komen tegen Israëlische sporters. Ook bij de thuiswedstrijd wordt hij door de club om deze reden buiten de selectie gehouden.