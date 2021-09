Voorzitter van UEFA, Alexander Ceferin, haalt verschroeiend uit naar de clubs van de Super League

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin haalt uit naar Juventus, FC Barcelona en Real Madrid na het Super League debacle.

In een interview met Der Spiegel is Ceferin recht door zee. "Ik zou het niet erg vinden als deze clubs vertrekken bij de UEFA. Het is zelfs grappig dat ze een eigen competitie willen starten en tegelijkertijd in de Champions League willen uitkomen", stelt de UEFA-president. Volgens de Sloveen beschikt het drietal clubs over een 'incompetent management'.

"Die jongens hebben geprobeerd om het voetbal te vermoorden", stelt Ceferin, waarmee hij voornamelijk doelt op Real Madrid-president Florentino Pérez. Volgens Ceferin is het onverklaarbaar dat Pérez stelt dat Real Madrid enkel kan overleven door de Super League op te richten, terwijl hij een paar maanden later 180 miljoen euro op Kylian Mbappé biedt.