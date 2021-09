Chevalier scoort meteen bij debuut, maar kan nieuwe nederlaag niet voorkomen - hommeles om afgekeurd doelpunt

Vrijdagavond is ook in 1B de competitie opnieuw op gang gefloten. En dat was met het nodige spektakel.

Teddy Chevalier maakte zijn debuut voor zijn nieuwe ploeg Moeskroen en deed meteen zijn duit in het zakje voor Les Hurlus. 3-1 Na twee minuten zette hij de netten al bol: 0-1 in Deinze. Daarna nam de thuisploeg echter het heft in handen en zo gingen ze nog op en over de bezoekers: 3-1. Bij een 2-1 stand was er een doelpunt van Lepoint dat onterecht werd afgekeurd voor buitenspel - ook dat nog voor Moeskroen, dat met 0 op 12 rode lantaarn blijft. Deinze is met 8 punten (even) leider. 🎯 | Teddy Chevalier had slechts één minuut nodig om te scoren op z’n debuut! 👀⚡ #DEIMOU pic.twitter.com/89O45iOT7B — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 10, 2021