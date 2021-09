Wagane Faye: "Dan schrijven we clubgeschiedenis"

Zondag staat de Luikse derby nog eens op het programma in de hoogste klasse van het vaderlandse voetbal.

Seraing heeft de wind in de zeilen met een 6 op 6 en wil nu ook doorpakken tegen het grote Standard de Liège.

Derbysfeer

"Iedereen die ik tegenkom zegt me dat we die match moeten winnen. We voelen de derbysfeer in de stad", aldus Wagane Faye.

"We hebben de wapens om ze pijn te doen en willen doordoen op ons elan. We gaan zonder druk spelen zondag. Als we winnen, dan schrijven we clubgeschiedenis."