Frey is klaar om met Antwerp te vlammen in de Europa League: "Een mirakel? Misschien..."

Met zijn achtste van het seizoen bezorgde Michael Frey Antwerp de zege in Eupen. "A dirty win, but a win", klonk het schouderophalend bij de Zwitserse spits. En hij is klaar om op het Europese toneel te schitteren.

Over die knie die hem maanden aan de kant zou houden, praten we al niet meer. "Ik voel niks meer. Ik heb heel hard gewerkt en die knie voelt beter dan ervoor. Of dit een mirakel is? Misschien wel", knipoogde hij.

Donderdag speelt Antwerp zijn eerste EL-groepsmatch in Athene. Mogelijk kiest trainer Brian Priske op een bepaald moment voor zowel Frey als Samatta - die zaterdag debuteerde - in de spits. “Hij is niet hetzelfde type als ik”, aldus Frey. “Ik kan alleen in de spits spelen of samen met hem. Dat is zeker geen probleem.”